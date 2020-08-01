Вышедший из строя паром с 18 людьми под Астраханью отбуксировали на сушу

АСТРАХАНЬ, 1 августа. /ТАСС/. Паром с вышедшим из строя рулевым управлением под Астраханью, на котором находятся девять автомобилей и 18 человек, отбуксирован к поселку Сизый Бугор, сообщили в пресс-службе МЧС по Астраханской области в субботу.

"По состоянию на 12:15 (11:15 мск) неисправность устранена. Паром отбуксирован к н. п. Сизый Бугор. Функционирование переправы временно приостановлено (из-за порывов ветра), объездные пути имеются", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, уточнили ТАСС в пресс-службе. Неисправность удалось устранить самостоятельно.

Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, в связи с неисправностью парома проводится доследственная проверка. "Следователи Астраханского следственного отдела на транспорте прибыли на место происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала Марковская.