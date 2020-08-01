{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минтранс Якутии проверяет сообщения о ЧП в небе над Якутском

Ранее в местных СМИ появилась информация, что ночью 1 августа над городом чуть не столкнулись три самолета

ТАСС, 1 августа. Минтранс Якутии проверяет информацию о ЧП в небе над республиканской столицей. Сообщение о происшествии активно распространяется в местных СМИ и соцсетях в субботу, сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы правительства региона Сергей Муксунов.

"В СМИ появилась информация, что ночью в субботу над Якутском чуть не столкнулись три самолета. Назначения воздушных судов в настоящий момент нам неизвестны. Министерство транспорта региона проводит проверку достоверности сообщений", - сказал Муксунов.

Теги
РоссияЯкутия
СК проводит проверку по факту столкновения топливозаправщика с самолетом в Шереметьево
Во время подготовки самолета Airbus A321 рейсом Москва - Сочи топливозаправщик при маневрировании на стоянке столкнулся с фюзеляжем воздушного судна
Читать полностью