Минтранс Якутии проверяет сообщения о ЧП в небе над Якутском

ТАСС, 1 августа. Минтранс Якутии проверяет информацию о ЧП в небе над республиканской столицей. Сообщение о происшествии активно распространяется в местных СМИ и соцсетях в субботу, сообщил ТАСС сотрудник пресс-службы правительства региона Сергей Муксунов.

"В СМИ появилась информация, что ночью в субботу над Якутском чуть не столкнулись три самолета. Назначения воздушных судов в настоящий момент нам неизвестны. Министерство транспорта региона проводит проверку достоверности сообщений", - сказал Муксунов.