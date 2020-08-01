Суд Петербурга продлил срок задержания вдове рэпера Картрайта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга на 72 часа продлил срок задержания вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Марине Кохал", - сказано в сообщении пресс-службы.

Первичная причина смерти украинского рэпера пока не установлена, вину в убийстве она не признала, добавили в пресс-службе.

Ходатайство о продлении срока задержания заявили адвокаты обвиняемой с целью сбора документов о ее личности. Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление относится к особо тяжким. При этом она не имеет постоянной регистрации в Петербурге, может оказать давление на свидетелей, несмотря на то, что их круг пока не определен, может скрыться от следствия и суда, не работает.

По данным СК, убийство музыканта произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Ранее источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что музыкант мог умереть от передозировки наркотиков. По данным собеседника агентства, супруга рэпера обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад от передозировки наркотиков умер ее муж, а она, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти.