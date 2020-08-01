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Расследование гибели рэпера Картрайта
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Суд Петербурга продлил срок задержания вдове рэпера Картрайта

Соответствующее ходатайство заявили адвокаты обвиняемой с целью сбора документов о ее личности
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© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга на 72 часа продлил срок задержания вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Марине Кохал", - сказано в сообщении пресс-службы.

Первичная причина смерти украинского рэпера пока не установлена, вину в убийстве она не признала, добавили в пресс-службе.

Ходатайство о продлении срока задержания заявили адвокаты обвиняемой с целью сбора документов о ее личности. Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление относится к особо тяжким. При этом она не имеет постоянной регистрации в Петербурге, может оказать давление на свидетелей, несмотря на то, что их круг пока не определен, может скрыться от следствия и суда, не работает.

По данным СК, убийство музыканта произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Ранее источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что музыкант мог умереть от передозировки наркотиков. По данным собеседника агентства, супруга рэпера обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад от передозировки наркотиков умер ее муж, а она, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти.

Теги
РоссияРасследование гибели рэпера Картрайта
Расследование гибели рэпера Картрайта
Первичная причина смерти рэпера Картрайта не установлена
Срок задержания вдовы музыканта продлили на 72 часа
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