Четыре человека пострадали в ДТП с фурой и тремя легковушками в Подмосковье

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Грузовик и три легковые машины столкнулись на автодороге А-108 в Подмосковье, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 424-м км автодороги А-108 фура Scania на регулируемом перекрестке проехала на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулась еще с тремя транспортными средствами - автомобилями Chevrolet Lacetti, Honda и Hyundai. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время движение автотранспорта на месте аварии затруднено. Там работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства ДТП устанавливаются.