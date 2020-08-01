{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четыре человека пострадали в ДТП с фурой и тремя легковушками в Подмосковье

На месте аварии затруднено движение автотранспорта

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Грузовик и три легковые машины столкнулись на автодороге А-108 в Подмосковье, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 424-м км автодороги А-108 фура Scania на регулируемом перекрестке проехала на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулась еще с тремя транспортными средствами - автомобилями Chevrolet Lacetti, Honda и Hyundai. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время движение автотранспорта на месте аварии затруднено. Там работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Теги
Россия
Расследование гибели рэпера Картрайта
Первичная причина смерти рэпера Картрайта не установлена
Срок задержания вдовы музыканта продлили на 72 часа
Читать полностью