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ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму

В Крыму арестовали организатора перевозки автобусом после ДТП с девятью погибшими

Он останется под стражей до 31 августа
На месте ДТП в Крыму, 31 июля 2020 года МВД РФ по Республике Крым/ТАСС
Описание
На месте ДТП в Крыму, 31 июля 2020 года
© МВД РФ по Республике Крым/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя арестовал до 31 августа организатора перевозки микроавтобусом, в ДТП с участием которого погибли девять человек, сообщается в субботу на сайте суда.

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"Избрать Д., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 августа 2020 года", - говорится в сообщении. 

Обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем оказывал услуги по перевозке пассажиров и багажа, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, с использованием транспортного средства Mercedes-Benz Sprinter 2007 года выпуска. "Вследствие оказания вышеуказанных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, 31 июля около 5 часов утра на участке 167-168 км автодороги "Таврида" в районе села Русаковка Белогорского района по направлению в сторону Симферополя произошло столкновение вышеуказанного транспортного средства с грузовым автомобилем "Камаз", двигавшемся впереди в попутном направлении", - говорится в сообщении.

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РоссияКрымДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму
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