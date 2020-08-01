В Москве задержали подозреваемых в краже металлических элементов с монумента на ВДНХ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали двоих мужчин, которые подозреваются в похищении алюминия со скульптурной композиции "Солнечная система" в парке "Аллея героев Космоса" в районе ВДНХ в Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как сообщили в главке, в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Мира неизвестные похитили элементы осей со скульптурной композиции. "В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое мужчин в возрасте 37 лет и 41 года. Установлено, что злоумышленники в течение некоторого времени похищали со скульптурной композиции элементы осей из сплава драгоценных металлов общей стоимостью более 2 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

У злоумышленников изъята часть похищенного. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"), подозреваемые арестованы.

В 2017 году уже было аналогичное похищение элементов монумента. Тогда в столичной полиции оценили материальный ущерб в 5,6 млн рублей.