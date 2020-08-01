И.о. главы Дербентского района Дагестана арестовали на два месяца

МАХАЧКАЛА, 1 августа. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы отправил под стражу на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Советским районным судом Махачкалы избрана мера пресечения в отношении Шихиева Фуада. Постановлением суда подозреваемый заключен под стражу на два месяца, то есть до 30 сентября", - сказал собеседник агентства.

30 июля следователи задержали Шихиева, подозреваемого в организации ОПГ, занимавшейся хищением и продажей земельных участков, ущерб от действия которой составил 200 млн рублей. Как сообщил ТАСС ранее источник в силовых структурах республики, всего в рамках уголовного дела задержаны порядка шести человек.

Ранее Следственный комитет России сообщал, что следственными органами СК по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности главы муниципального района "Дербентский район", должностных лиц муниципального образования, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также управления Росреестра по Дагестану. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). Отмечалось, что в результате противоправной деятельности участников ОПГ с 2018 года по июнь 2020 года на территории Дербентского района путем мошенничества похищено более 500 земельных участков общей кадастровой стоимостью более 38 млн рублей (рыночной стоимостью более 200 млн рублей).

По версии следствия, в мае 2018 года подозреваемый создал устойчивую преступную группу, целью которой являлось незаконное обогащение путем проведения незаконных юридически значимых действий с земельными участками, расположенными на территории Дербентского района, и их последующей продажей либо передачей за деньги в долгосрочную аренду. В рамках расследования уголовного дела в помещении администрации Дербентского района и по месту жительства муниципального чиновника прошли обыски.

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