Пиротехники МЧС обезвредили 500-килограммовую фугасную авиабомбу времен войны в Петербурге

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Пиротехники Невского спасательного центра МЧС России обезвредили 500-килограммовую фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе министерства.

"Сегодня ранним утром в Санкт-Петербурге завершилась многочасовая операция по обезвреживанию 500-килограммовой фугасной авиабомбы времен Великой Отечественной войны", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили,что полутонный боеприпас обнаружили рабочие на Пулковском шоссе, 71, во время проведения работ на строительной площадке. Для его обезвреживания к месту был направлен расчет Невского спасательного центра МЧС России. "Спасателям потребовалось несколько часов для того, чтобы аккуратно подобраться к снаряду, обвязать его специальными тросами и при помощи крана погрузить на автомобиль. После чего пролежавшая в земле более семи десятилетий опасная находка отправилась на полигон где и была уничтожена", - добавили в МЧС.

Несмотря на то, что со времен войны прошло не одно десятилетие, в этом районе до сих пор хранятся множество неразорвавшихся боеприпасов. Сообщения об их находках поступают в экстренные службы города практически ежедневно.