Три человека пострадали в Кирове в ДТП с шестью автомобилями

ТАСС, 1 августа. Легковой автомобиль столкнулся с пятью машинами в Кирове, три человека получили травмы. Об этом в субботу сообщается на сайте управления ГИБДД по Кировской области.

"В 12:15 мск в Кирове на улице Молодой Гвардии у дома 84/2, по предварительным данным, 48-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota не справилась с управлением и совершила столкновение с пятью автомобилями: двумя Lada Granta, Chevrolet Tracker, Lada Vesta и Hyundai Getz", - говорится в сообщении. Травмы получили три человека.