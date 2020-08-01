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Один ребенок погиб и еще трое пострадали в ДТП в Ленобласти

Также в аварии пострадала женщина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Один ребенок погиб, еще четыре человека, среди которых трое детей, пострадали в ДТП в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщили журналистам в субботу в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, около 16:10 мск в Выборгском районе Ленинградской области на 112-м км Выборгского шоссе водитель, управляя автомобилем Kia Sorento, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Scania. В результате ДТП пассажир на переднем сиденье, девочка 2006 года рождения, погибла на месте, четверо пассажиров на заднем сиденье, женщина и трое детей, получили травмы средней тяжести", - говорится в сообщении управления.

Проводится проверка.

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