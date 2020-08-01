В ДТП с автобусом и легковушкой в Севастополе пострадали 14 человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Четырнадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Севастополе. Как сообщили ТАСС в городском департаменте здравоохранения, тяжелых пациентов среди пострадавших нет.

"Пострадали 14 человек, тяжелых нет. По медицинской части все отработали", - сказал ТАСС директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

В городском управлении МВД России отметили, что водитель автомобиля Mercedes врезался в ехавший впереди автобус. По данным ведомства, среди пострадавших, как в автобусе, так и в легковом автомобиле, восемь взрослых и шестеро детей.

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