{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье столкнулись четыре автомобиля

В результате аварии погиб человек

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на Волоколамском шоссе в Московской области, погиб один человек. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

"В 13:30 на 21-м км Волоколамского шоссе произошло попутное столкновение четырех транспортных средств - BMW, "Газели", Mini и грузовика. В результате ДТП водитель BMW погиб", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, один из автомобилей перевернулся. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Теги
Россия
В ДТП с автобусом и легковушкой в Севастополе пострадали 14 человек
В их числе шестеро детей
Читать полностью