В Подмосковье столкнулись четыре автомобиля

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на Волоколамском шоссе в Московской области, погиб один человек. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

"В 13:30 на 21-м км Волоколамского шоссе произошло попутное столкновение четырех транспортных средств - BMW, "Газели", Mini и грузовика. В результате ДТП водитель BMW погиб", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, один из автомобилей перевернулся. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.