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Водитель столкнувшейся с автобусом в Севастополе иномарки был пьян

Его могут лишить водительских прав

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Водитель иномарки, которая в субботу столкнулась с автобусом в Севастополе, был пьян, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МВД России.

"Водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составили протокол, материалы будут направлены в суд для лишения его водительских прав", - сообщил собеседник агентства.

По информации городского управления МВД России, водитель Mercedes столкнулся с впереди идущим автобусом, в результате ДТП пострадали пассажиры обоих транспортных средств.

В городском департаменте здравоохранения отметили, что жизням пострадавших ничто не угрожает.

Ранее в субботу стало известно о том, что в аварии пострадали 14 человек, в том числе шесть детей. В департаменте здравоохранения города ТАСС сообщили, что тяжелых пациентов среди пострадавших нет.

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РоссияСевастополь
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