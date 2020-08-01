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Задержание россиян в Белоруссии
Обновлено 

В отношении 33 россиян в Белоруссии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

В отношении расследуют дело по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК "Приготовление к массовым беспорядкам"

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Белорусская прокуратура санкционировала в отношении 33 задержанных граждан России меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщил в субботу председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич после встречи с президентом страны Александром Лукашенко.

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"Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного 29 июля по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК ("Приготовление к массовым беспорядкам"). Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметил Носкевич, слова которого приводит агентство БелТА.

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