В отношении 33 россиян в Белоруссии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Белорусская прокуратура санкционировала в отношении 33 задержанных граждан России меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщил в субботу председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич после встречи с президентом страны Александром Лукашенко.

"Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного 29 июля по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК ("Приготовление к массовым беспорядкам"). Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметил Носкевич, слова которого приводит агентство БелТА.