Полиция Колумбии задержала более 50 человек на вечеринке за нарушение карантина

БОГОТА, 1 августа. /ТАСС/. Представители колумбийской полиции провели рейд в городе Хамунди (западный департамент Валье-дель-Каука), в результате которого были задержаны более 50 граждан, устроивших вечеринку во время карантина. Об этом в субботу сообщил градоначальник Андрес Фелипе Рамирес.

"Место проведения вечеринки постоянно менялось, но нам удалось вычислить его. Мы задержали более 50 человек, среди которых были несовершеннолетние", - заявил мэр, чьи слова приводит радиостанция La FM.

По данным полиции, всего на вечеринке присутствовали более 100 человек.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 295 508, количество летальных исходов - 10 105. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен 6 марта. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов для предотвращения распространения инфекции и ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 1 сентября.