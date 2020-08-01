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Автомобиль сбил двух пешеходов на юге Москвы

Оба госпитализированы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Автомобиль наехал на группу пешеходов на юге столицы, в районе пересечения 5-го Донского проезда и Третьего транспортного кольца. В результате два человека госпитализированы, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"На пересечении ТТК и 5-го Донского проезда легковой автомобиль сбил двух человек, предварительно перебегавших дорогу в неположенном месте. Оба госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается в субботу в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта, в районе аварии затруднено движения на 1 км. "На 5-м Донском проезде, 23 произошло ДТП - машина наехала на группу пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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