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В Таиланде шесть человек пропали без вести после крушения парома

Еще 10 человек удалось спасти

БАНГКОК, 2 августа. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек пропали без вести после крушения парома недалеко от таиландского острова Самуи в провинции Сураттхани. Как сообщила в воскресенье компания-оператор Raja Ferry Port, инцидент произошел в субботу в районе 21:30 по местному времени (17:30 мск).

"Поиски шести человек еще продолжаются, у нас остается надежда найти их, отправив лодку утром [в воскресенье], - отмечается в заявлении компании. - Готовится команда дайверов, чтобы определить координаты судна и ускорить процесс расследования причин аварии".

По информации фирмы, инцидент произошел из-за сильного ветра, который привел к образованию волн. Компания была уведомлена о том, что судно, перевозившее в том числе четыре грузовых автомобиля, потерпело крушение в пяти морских милях от берега. На борту находились 12 членов экипажа и четыре пассажира. Raja Ferry Port сразу направила к месту происшествия две лодки, координируя свои действия с полицией, чтобы помочь экипажу и пассажирам.

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