В Ленинградской области возбудили уголовное дело после гибели ребенка в ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП, произошедшем на трассе в Выборгском районе Ленинградской области, где погибла девочка и еще четыре человека, в том числе трое детей, пострадали. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области сообщал, что в субботу в 16:10 в Выборгском районе Ленинградской области на 112-м км Выборгского шоссе водитель, управляя автомобилем Kia Sorento, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Scania. В результате ДТП пассажир на переднем сиденье, девочка 2006 года рождения, погибла на месте, четверо пассажиров на заднем сиденье - женщина и трое детей - получили травмы средней тяжести.