На Алтае задержали директора турбазы "Глобус", где погибли четыре человека

ТАСС, 2 августа. Директор туристической базы "Глобус" в Алтайском крае, где ранее были найдены тела четырех человек, задержан по подзрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ в воскресенье.

"По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан директор базы. Следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 26 по 31 июля семье 51-летнего жителя Барнаула, которая разместилась на туристической базе "Глобус" в селе Ая, были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В результате мужчина, его 43-летняя супруга и двое детей в возрасте 10 и 16 лет умерли в номере гостиницы.

Ранее следователями в Алтайском крае было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" по факту обнаружения тел четырех человек. Сотрудниками СК было установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь на 27 июля. Предварительно, причиной смерти явилось отравление угарным газом.