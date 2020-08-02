В Крыму руководство санатория уволило охранника, нагайкой угрожавшего туристам

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Администрация санатория "Форос" в Крыму расторгла договор с охранником, который нагайкой угрожал туристам и прогонял с пляжа, сообщается на странице санатория в "Инстаграмм".

Ранее телеграмм-канал "Подъем" сообщил, что в Крыму охранник отеля набросился на отдыхающих с нагайкой. Мужчина таким образом пытался прогнать с пляжа санатория "Форос" семью с ребенком, пришедшую купаться на частную территорию.

В пресс-службе МВД по Республике Крым ТАСС сообщали, что проверяют эту информацию.

"В связи с высоким общественным резонансом по поводу инцидента, произошедшего 31 июля 2020 г. на лечебной карте пляжа санатория "Форос", сообщаем, что анализ ситуации перевели в правовое поле. Виновные будут установлены в определенном законодательством порядке…Соглашения о взаимодействии с казачьим обществом исполнители осуществляют охрану общественного порядка на территории санатория. С участником конфликта договор расторгнут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент исследуются все материалы, в том числе видеозаписи. Провели внеплановое рабочее совещание сотрудников санатория по данному вопросу.

В сообщении говорится, что у санатория восемь карт пляжа, три из которых предназначены для гостей санатория и являются лечебными. Пропуск на данные карты осуществляется по карте гостя. Остальные пять карт пляжа санатория благоустроили, имеют соответствующую инфраструктуру, общедоступны для посетителей.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции все заезжающие гости предоставляют справки об отрицательных результатах на COVID-19.