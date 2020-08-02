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В Берлине в ходе акции против ограничений из-за пандемии пострадали 18 полицейских

Порядок в ходе акции протеста обеспечивали 1,1 тыс. сотрудников правоохранительных органов

ТАСС, 2 августа. По меньшей мере 18 полицейских пострадали в Берлине в субботу во время акции протеста против эпидемиологических мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом 2 августа сообщила столичная полиция.

"К настоящему времени пострадали 18 [стражей порядка], трое из них проходят лечение в медицинском учреждении", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Всего порядок в ходе акции протеста обеспечивали 1,1 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

По данным агентства DPA, демонстрация в германской столице собрала 20 тыс. человек. Она была завершена после того, как полиция силой вывела организаторов акции со сцены.

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