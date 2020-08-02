Четыре человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе пешеход, говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы УГИБДД по региону.

"Водитель автомобиля "Ниссан Кашкай" совершила наезд на пешехода, после чего столкнулась с автомобилем "Митсубиси". В результате ДТП пешеход, водитель "Митсубиси", две его пассажирки получили травмы средней тяжести", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, ДТП произошло около 01:40 около дома №47 по Выборгской набережной.