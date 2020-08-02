Затонувшую в ходе патриотической акции в Керченском проливе бронемашину вытащили на берег

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Бронемашину БРДМ-2, затонувшую в Керченском проливе, вытащили на берег, сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" Андрей Коннов.

Бронемашина затонула 25 июля при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года, находившихся в ней шесть человек спасли. Причиной, по словам организаторов акции, стали погодные условия: сильный боковой ветер и течение. Бронемашину обнаружили 30 июля на глубине около 8,2 м в пяти километрах от берега.

"Бронемашину вытащили на берег. Ее будут транспортировать в Москву, оценивать ущерб и восстанавливать. Надеемся, что в следующем году БРДМ-2 сможет принять участие в форсировании Керченского пролива", - сообщил Коннов. По его словам, операция по поискам и транспортировке бронемашины осложнялась погодными условиями и продолжалась более двух суток. Привлекались водолазы и два катера.