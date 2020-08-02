В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе из автомата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Подозреваемый в стрельбе из автомата под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Морской набережной в Санкт-Петербурге задержан, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как сообщили в управлении, информация о том, что на набережной трое неизвестных стреляют из автомата, поступила в субботу вечером. "На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Информация подтвердилась, на месте происшествия задержан житель Волгоградской области 1986 года рождения, а также обнаружен автомат СХ-АК-103 (светозвуковой). Мужчина производил выстрелы в воздух. Изъятое оружие направлено на экспертизу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в результате инцидента пострадавших нет. В отношении мужчины составили протокол по статье "Мелкое хулиганство". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.