В Москве за халатность уволили пристава после самоубийства экс-сотрудника ФСИН в суде

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Судебного пристава, который досматривал посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где в тот день покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов, уволили со службы за халатность. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По нереабилитирующим основаниям уволили со службы за халатность после вступления приговора в отношении Свиридова в законную силу. Вместе с тем пристав был освобожден от уголовной ответственности", - рассказал собеседник агентства. Других подробностей источник не привел. Официальными комментариями Федеральной службы судебных приставов ТАСС пока не располагает.

Уголовное дело в отношении Свиридова возбудили в 2019 году следственным управлением УВД по ВАО, он находился под подпиской о невыезде. Ранее он был ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС, страдал онкологическим заболеванием четвертой стадии с метастазами. 12 февраля Чертановский суд признал его виновным в вымогательстве 10 млн рублей и приговорил к трем годам колонии строгого режима (прокуратура запрашивала для него шесть лет колонии). Ему назначили наказание ниже низшего предела. Вину Свиридов не признал, а после оглашения приговора покончил с собой в зале заседания.

В этой связи Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. В СК пообещали, что следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, ответственных за организацию пропускного режима, установят, как подсудимый пронес в здание суда оружие, а также проверят работу установленных при входе в здание суда металлодетекторов.

9 июня Московский городской суд по просьбе вдовы Свиридова приговор в отношении него отменил, а производство по апелляционным жалобам прекратил.