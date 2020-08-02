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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи

Эпицентр находился в 311 км к северо-западу от города Кимбе

ТАСС, 2 августа. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в воскресенье у побережья Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 311 км к северо-западу от города Кимбе (население около 18,8 тыс. человек), расположенного на острове Новая Британия. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Государство Папуа - Новая Гвинея расположено в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца, которое образуется цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся на 40 тыс. км.

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Папуа - Новая Гвинея
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