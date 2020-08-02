Адвокат Ефремова будет ходатайствовать о видеотрансляции процесса над актером

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев будет ходатайствовать о ведении видеотрансляции процесса по делу его подзащитного. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Я хочу максимально честного и открытого процесса над Ефремовым. И с этой целью я буду ходатайствовать о ведении прямой видеотрансляции заседаний по его делу", - сказал он.

Ранее Пресненский суд Москвы назначил первое заседание по существу дела Ефремова на 5 августа. Как сообщил ранее Пашаев, из-за занятости в другом процессе он будет просить суд перенести это заседание.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.