Фура и легковушка загорелись после ДТП в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Кировском районе Ленинградской области, после чего автомобили загорелись. В результате аварии пострадала пассажирка легкового автомобиля, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Произошло столкновение на трассе "Кола" легкового автомобиля и фуры. После этого автомобили загорелись. Госпитализирована пассажирка легкового автомобиля", - сообщили в управлении.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону, ДТП произошло в воскресенье около 12:44 на 44-м километре автодороги "Кола". Водитель грузового автомобиля Renault Premium с прицепом совершил наезд на легковой автомобиль Renault Logan, стоявший на трассе с выставленным знаком аварийной остановки после ранее произошедшей аварии с легковым автомобилем марки San Eng. От столкновения с фурой Logan совершил наезд на стоявший впереди Sang Eng под управлением женщины, которая получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

По факту происшествия проводится проверка.