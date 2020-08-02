Четыре человека погибли в ДТП в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Четыре человека погибли и один несовершеннолетний пострадал в результате ДТП в Михайловском районе Волгоградской области. Об этом сообщили журналистам в областном управлении МВД в воскресенье.

"Около 14:00 часов на автодороге Себрово - Сидоры Михайловского района произошло лобовое столкновение автомашин ВАЗ-2111 и Lada Granta. В результате ДТП погибли четыре человека: водители и их пассажиры. Травмы получил ребенок возрастом примерно 3-4 года, в тяжелом состоянии он доставлен в больницу", - сообщили в пресс-службе.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.