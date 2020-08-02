СК возбудил уголовное дело после схода с путей вагонов с углем в Коми

ТАСС, 2 августа. Уголовное дело возбудили в Республике Коми после схода с железнодорожных путей груженых грузовых полувагонов, который произошел в субботу, говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту схода 11 груженых грузовых полувагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.

Вечером 1 августа на железнодорожном перегоне Крепежная - Иоссер Северной железной дороги с путей сошли 11 груженых грузовых полувагонов с углем, находящихся в составе грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал, частично разрушены и повреждены железнодорожные пути, причинен ущерб в крупном размере. Было задержано два пассажирских поезда, движение поездов на участке Сосногорск - Микунь возобновили в 00:22 мск 2 августа.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.

Угрозы экологической ситуации на месте происшествия, как говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ, нет. Сосногорская транспортная прокуратура начала проверку, прокурор выехал на место. Ход проверки находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора.

В новость были внесены изменения (15:33 мск) - добавлена информация о проверке прокуратуры