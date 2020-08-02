Главу компании-застройщика новосибирского аквапарка потребовали признать банкротом

НОВОСИБИРСК, 2 августа. /ТАСС/. Гендиректор юридического агентства "Консильери" Алексей Морковский подал иск о признании банкротом Петра Овчинникова, председателя правления ГК "Кварсис", застройщика крупнейшего в Сибири аквапарка "Аквамир". Сумма исковых требований составляет 570 тыс. рублей, не выплаченных истцу за юридические услуги, следует из картотеки арбитражных дел.

"В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление конкурсного кредитора Морковского о признании несостоятельным (банкротом) должника - Овчинникова Петра - в связи с наличием задолженности в размере 570 тыс. рублей", - говорится в материалах суда.

Ранее глава "Консильери" обращался в суд для взыскания этой суммы с директора ГК "Кварсис", его требование удовлетворили. Согласно решению по делу, средства выступают платой за юридическое консультирование фирмой компании "ВДТ Строй" (входит в ГК "Кварсис"), которая управляет новосибирским аквапарком, крупнейшим в СФО. В августе прошлого года в отношении "ВТД Строй" ввели процедуру наблюдения, сумма долговых требований по иску превысила 2 млрд рублей.

ГК "Кварсис" - крупная российская строительная организация, выполняющая весь комплекс работ по объекту - от выбора площадки до сдачи дома в эксплуатацию и реализации готового жилья. Один из основных активов группы "Кварсис" - "Аквамир", самый большой в России крытый аквапарк площадью 35 тыс. кв. м. Он открылся в октябре 2016 года, стоимость первой очереди составляет 4,5 млрд рублей, общая стоимость - 6,5 млрд рублей. Региональный бюджет выделил на реализацию проекта 146 млн рублей. Также кредит застройщику предоставили "Межтопэнергобанк" и "Сургутнефтегазбанк".