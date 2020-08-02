Два человека погибли в ДТП в Самарской области

САМАРА, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии в Безенчукском районе Самарской области, в результате которой два человека, в том числе ребенок, погибли, еще четверо пострадали. Об этом в воскресенье говорится в распространенном пресс-службой ГУ МВД России по региону сообщении.

"По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля Lada Vesta и его несовершеннолетний 10-летний пассажир скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи. Еще два пассажира Lada (один из которых несовершеннолетний пятилетний ребенок), а также водитель и пассажир автомобиля BMW получили телесные повреждения. Точное количество и возраст пострадавших, а также обстоятельства ДТП уточняются", - сказано в сообщении.

По данным МВД, все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. ДТП произошло около 16 часов (15:00 мск) на 1-м км автодороги Самара - Волгоград вблизи поселка Звезда. Место происшествия было огорожено, движение не перекрыто, сотрудники ГИБДД обеспечили безопасный проезд для других автомобилей.