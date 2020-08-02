Восьмерых военных США признали погибшими после ЧП с боевой машиной-амфибией

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Семь морских пехотинцев и один военнослужащий ВМС США признаны погибшими в результате инцидента с боевой машиной-амфибией, которая затонула у побережья штата Калифорния. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье в Twitter 1-го экспедиционного Корпуса морской пехоты США.

По словам командующего 15-м экспедиционным батальоном полковника Кристофера Бронзи, поиски решено свернуть спустя 40 часов после инцидента, "все восемь военнослужащих признаны погибшими". По его словам, в поиске пропавших были задействованы служащие морской пехоты, ВМС США и береговой охраны. Они проводились на площади более 1 тыс. квадратных морских миль с применением вертолетов, военных катеров и других плавсредств.

В заявлении указывается, что причиной гибели военнослужащих стал несчастный случай.

Согласно опубликованным данным, боевая машина начала тонуть, когда военные выполняли учебное задание у побережья Калифорнии 30 июля. Двое человек находятся в больнице в тяжелом состоянии.