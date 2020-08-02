Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти

САМАРА, 2 августа. /ТАСС/. Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"В больнице умерли трое. В автомобиле Lada Vesta ехали четыре человека - водитель, взрослый пассажир и двое детей в возрасте 10 и 5 лет. Они все скончались. Сразу на месте ДТП погибли водитель и десятилетний пассажир, а взрослый пассажир и пятилетний ребенок умерли уже в больнице. Погиб также пассажир из автомобиля BMW", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о двух погибших и четырех пострадавших в ДТП.