Под Калининградом потерпел крушение легкомоторный самолет

КАЛИНИНГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Частный легкомоторный самолет, в котором находились три человека, упал в воскресенье под Калининградом, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"В 15:15 поступило сообщение о падении в районе поселка Стрельцово под Калининградом частного легкомоторного самолета Cessna, на борту которого находились три человека - двое мужчин и одна женщина. Они смогли самостоятельно покинуть самолет. В настоящее время они находятся в больнице", - сказали в пресс-службе.

О причине аварии самолета, характере и степени тяжести травм пострадавших не сообщается.