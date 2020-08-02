Служащий Росгвардии пострадал при стычке с бывшими десантниками в Парке Горького

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Группа бывших десантников устроила драку с бойцами ОМОН в Парке Горького, пострадал служащий Росгвардии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Парке Горького во время празднования Дня Воздушно-десантных войск группа бывших десантников устроила драку с сотрудниками ОМОН. В результате пострадал солдат-срочник Росгвардии, среди сотрудников ОМОН пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Несколько участников стычки были задержаны, позже всех отпустили. "Несколько участников потасовки были задержаны, сейчас их всех отпустили", - сказал собеседник агентства. Причины конфликта устанавлваются.