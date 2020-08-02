В ОНК сообщили, что Сафронова перевели в камеру к обвиняемому в терроризме

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова после окончания карантина перевели в камеру СИЗО Лефортово, где содержится обвиняемый в терроризме. Об этом журналистам сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, посетившая Сафронова в СИЗО "Лефортово".

"Его перевели из карантина в обычную камеру, поскольку коронавирус у него не подтвердился. Сидит он с подозреваемым в экстремизме и терроризме. Это иностранный гражданин, мусульманин, который совершает намаз пять раз в день", - сказала она.

По ее словам, на прошлой неделе этот человек находился в карцере за драку, он очень конфликтный, что беспокоит ОНК. "Мы договорились с Иваном, что через неделю снова вернемся к этому вопросу [по поводу его содержания в одной камере с обвиняемым в терроризме]", - отметила Литвинович. Она уточнила, что пока у Сафронова с сокамерником нормальные отношения.

Ранее Сафронов находился на карантине из-за подозрения на коронавирус, но оба теста оказались отрицательными.