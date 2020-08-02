СМИ: сын экс-премьера Грузии Жвании задержан за ранение ножом внука бывшего депутата

ТБИЛИСИ, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали сына экс-премьера республики Зураба Жвании Бусу Жванию за то, что он, как предполагают следователи, ранил ножом внука бывшего депутата парламента Гоги Топадзе. Об этом в воскресенье сообщил грузинский телеканал "Рустави 2".

По его данным, инцидент произошел утром, когда внук Топадзе возвращался домой с друзьями. На данный момент Леван Топадзе помещен в одну из клиник Тбилиси. Врачи оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое.

В МВД отметили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК Грузии. Сыну Жвании грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Зураб Жвания - один из самых влиятельных грузинских политиков постсоветской эпохи. С 1995 по 2001 год он был председателем парламента, в ноябре 2003 года вместе с Михаилом Саакашвили и Нино Бурджанадзе стал одним из лидеров "революции роз". После отставки Эдуарда Шеварднадзе Жвания возглавил правительство Грузии.

Он был премьер-министром Грузии с 2003 по 2005 год. В феврале 2005 года его нашли мертвым в одной из тбилисских квартир вместе с вице-губернатором края Квемо Картли 27-летним Раулем Юсуповым. Официальная версия - отравление бытовым газом.