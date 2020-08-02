Следователи выясняют обстоятельства гибели подсудимого в СИЗО в Калининграде

ТАСС, 2 августа. Следователи регионального управления Следственного комитета России выясняют обстоятельства гибели подсудимого в СИЗО в Калининграде, говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы ведомства.

"Сегодня, 2 августа 2020 года, в ночное время, в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области поступило сообщение о смерти подсудимого в следственном изоляторе №1 УФСИН России по Калининградской области. По данному факту следственным отделом по Центральному району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 1 августа 2020 года около 23 часов в одной из камер сотрудниками УФСИН обнаружено тело 57-летнего мужчины. В ходе осмотра места происшествия на теле погибшего обнаружена резаная рана в области левого локтя. Иных видимых повреждений не обнаружено. Заключенный являлся обвиняемым в убийстве соседа, совершенном вечером 1 января текущего года в поселке Маршальское Гурьевского района (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело в отношении него в настоящее время рассматривается Гурьевским районным судом.

Для установления точной причины смерти подсудимого назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, по результатам доследственной проверки следствие примет процессуальное решение.