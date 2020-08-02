В Парке Горького опровергли информацию о массовой драке десантников и правоохранителей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Небольшой конфликт между посетителем и сотрудником полиции произошел в Парке Горького, который был быстро исчерпан, в результате никто не пострадал. Массовой драки десантников и правоохранителей не было, сообщил ТАСС в воскресенье директор парка Павел Трехлеб.

По его словам, гуляние в День Воздушно-десантных войск проходит в столичном парке спокойно.

"Никакой массовой драки в парке [не было] абсолютно. Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОН, полиция вмешалась. Самого активного участника отвели в сторону, его товарищи [десантники] попытались "присоединиться", но после разъяснительной беседы конфликт был исчерпан, все его участники отпущены", - сказал Трехлеб, подчеркнув, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Он уточнил, что обстановка в столичном парке спокойная. "Большинство десантников помогают следить за порядком в Парке Горького в этот день", - сказал Трехлеб.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Парке Горького группа бывших десантников устроила драку с сотрудниками ОМОН. В результате пострадал солдат-срочник Росгвардии, среди сотрудников ОМОН пострадавших нет. На некоторое время были задержано несколько участников стычки.