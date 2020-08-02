Шесть человек пострадали в ДТП в Нижегородской области

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Шесть человек получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение в результате столкновения двух автомобилей в поселке Тумботино Павловского района Нижегородской области. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, водитель 2002 года рождения, управляя отечественным легковым автомобилем, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с иномаркой. В результате ДТП шесть человек получили травмы, в том числе 11-летний ребенок. Все пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД", - говорится в сообщении.

По данным МВД, авария произошла около 17 часов. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.