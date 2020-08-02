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В Росгвардии прокомментировали потасовку в Парке Горького с участием бывших десантников

Устанавливаются личности зачинщиков конфликта

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Росгвардия с полицией пресекли потасовку бывших десантников с ОМОН в Парке Горького. Как сообщили ТАСС в пресс-служе Центрального округа Росгвардии, личности зачинщиков потасовки устанавливаются.

"Во время праздничных мероприятий в Парке Горького военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка. Проводятся мероприятия по установлению личности зачинщиков", - сообщили в Росгвардии.

В воскресенье в Парке Горького во время празднования Дня Воздушно-десантных войск группа бывших десантников устроила драку с сотрудниками ОМОН. По словам источника, стычка началась после замечания росгвардейцев, сделанного бывшим десантникам. В результате драки пострадал солдат-срочник Росгвардии, среди сотрудников ОМОН пострадавших нет. Несколько участников потасовки были задержаны, сейчас их всех отпустили.

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