Уголовное дело возбудили после падения легкомоторного самолета под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Калининградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело факту падения в воскресенье легкомоторного самолета под Калининградом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

2 августа в Гурьевском районе Калининградской области произошло падение легкого самолета. При этом три человека получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"), по факту падения легкомоторного самолета", - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимально до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время следователи осматривают место падения, отмечает пресс-служба.