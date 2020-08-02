Двое подростков погибли в результате ДТП в Воронежской области

ТАСС, 2 августа. Автомобиль ВАЗ-2115 столкнулся с мопедом в Новохоперском районе Воронежской области, в результате ДТП погибли подростки 12 и 13 лет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

"В результате ДТП водитель мопеда скончался в автомобиле скорой помощи. Его пассажир, 12-летний житель Новохоперского района, скончался в больнице. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на 105-м км автодороги М-4 "Дон" Бобров - Таловая - Новохоперск. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигаясь со стороны села Елань-Колено, допустил столкновение с мопедом, двигавшимся во встречном направлении, им управлял 13-летний подросток.