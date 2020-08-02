На юго-западе Мексики убит журналист

МЕХИКО, 2 августа. /ТАСС/. Журналист Пабло Морругарес, сотрудник интернет-издания PM Noticias, был убит в штате Герреро на юго-западе Мексики. Об этом сообщила в воскресенье в своем Facebook региональная комиссия по правам человека.

"Мы просим генеральную прокуратуру провести тщательное расследование случившегося, чтобы найти виновных в этом преступлении", - говорится в заявлении. Морругарес был застрелен в одном из ресторанов города Игуала. Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было. Он стал четвертым журналистом, убитым в Мексике в текущем году.

С 2000 года в латиноамериканской стране погибли свыше 150 сотрудников СМИ, из них более 10 - в 2019 году. По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, 99% правонарушений в отношении мексиканских журналистов остаются безнаказанными.