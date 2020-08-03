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В Хабаровске неизвестные сообщили о минировании аэропорта

Из здания эвакуировали около 300 человек

ХАБАРОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в аэропорт Хабаровска, пассажиры и персонал эвакуированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"На электронную почту одного из сотрудников поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в терминале внутренних авиалиний. Эвакуировано более 300 человек, работают оперативные службы", - сказал представитель аэропорта.

Он уточнил, что рейсы на прилет в город не задержаны, пассажиры останутся на борту самолетов до окончания проверки здания терминала. По задержке самолетов на вылет информация уточняется.

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