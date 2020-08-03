В Охотском море в Хабаровском крае затонуло судно

ХАБАРОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Груженое рыбой судно затонуло в Охотском море на севере Хабаровского края, один человек пропал. Прокуратура начала проверку, сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"В поселок Вострецово вышло моторное судно, груженное рыбой-сырцом с экипажем в составе двух человек. На подходе к поселку Ульбея судно захлестнуло волной, оно затонуло, один член экипажа спасся, поиски второго ведутся по настоящее время", - говорится в сообщении.

Затонуло маломерное судно "ОН0604 RUS25". "Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания", - говорится в сообщении.