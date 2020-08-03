К поискам пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии подключились военные

УЛАН-УДЭ, 3 августа. /ТАСС/. Военные Восточного округа принимают участие в поисках пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии, с помощью беспилотных летательных аппаратов они обследуют территорию и организуют круглосуточное дежурство для более эффективного поиска воздушного судна и людей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Что известно об исчезновении Ан-2 в Бурятии

"Решением командования ВВО расчет беспилотных летательных аппаратов, дислоцированный в Бурятии, отправился для поиска пропавшего самолета Ан-2. Мониторинг планируется осуществить в районе села Бельск Иркутской области. По прибытии в назначенный район расчет организует круглосуточное дежурство для более эффективного поиска пропавшего самолета", - говорится в сообщении.

Многофункциональные дроны оснащены инфракрасными камерами, это позволяет вести поиски в ночное время. Такой аппарат способен вести мониторинг в труднодоступных местах, максимальная дальность применения комплекса от наземной станции управления - до 120 км. "Обеспечено взаимодействие с региональным координационным центром и сотрудниками МЧС РФ для организации оперативного реагирования", - добавили в пресс-службе ВВО.