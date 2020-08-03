В Приморье задержали мужчину с ребенком на руках, угрожавшего взорвать газовый баллон

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Полицейские в Приморском крае задержали мужчину с ребенком на руках, который угрожал взорвать газовый баллон на территории с газовым оборудованием. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального управления МВД.

"[Очевидец] заметила во дворе дома мужчину, который с маленьким ребенком на руках зашел за огражденную металлической сеткой площадку, где находится газовое оборудование, и угрожал, что сейчас подожжет газовый баллон. [Сотрудникам полиции] удалось уговорить злоумышленника отказаться от противоправных действий и отдать ребенка матери", - говорится в сообщении.

23-летнего жителя поселка Липовцы доставили в пункт полиции. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Ему грозит до двух лет лишения свободы. Мужчину уже заключили под стражу, а ребенка доставили в медицинское учреждение для реабилитации.