На Сахалине междугородный автобус с пассажирами съехал с дороги и перевернулся

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 августа. /ТАСС/. ДТП с участием междугородного пассажирского автобуса произошло в понедельник днем на юге Сахалина. По предварительным данным, есть одна пострадавшая, сообщили ТАСС в группе пропаганды УГИБДД России по Сахалинской области.

"Автобус съехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным, есть одна пострадавшая женщина. Ей на месте оказали медицинскую помощь. Сейчас уже все экстренные службы находятся на месте аварии. Что сейчас там происходит, что делают пассажиры, пока нельзя сказать, так как в месте ДТП очень плохая мобильная связь", - рассказал собеседник агентства.

По информации управления, в автобусе находились 26 человек. Он направлялся в Южно-Сахалинск. Авария произошла на участке трассы Невельск - аэропорт Шахтерск. Причины ДТП пока неизвестны.